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      У Луценко объяснили, почему закрыли дело против скандального Калетника

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / nbn.ua

      Генпрокуратура закрыла дело против экс-первого заместителя главы Верховной Рады Игоря Калетника, ибо суды признали, что в его действиях не было состава преступления. Калетник был подозреваемым по делу "диктаторских законов 16 января".

      Так, пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко – Лариса Сарган прокомментировала упреки Управления спецрасследований ГПУ. В этом Управлении заявили, что соответствующее решение было принято без изучения материалов производства еще и в последний день пребывания Луценко на посту.

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      Сарган отметила, что дело Калетника былао заслушано заместителем генпрокурора вместе с прокурором из подразделения Сергея Горбатюка – Управления спецрасследований ГПУ.

      "Статья Уголовного Кодекса, которую 5,5 лет Горбатюк предъявлял Калетнику, давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования из-за отсутствия состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", – поснила пресс-секретарь Луценко.

      Сарган отметила, что дело закрыто на законных основаниях.

      В Управлении спецрасследований также заявляли, что перед самым своим увольнением 29 августа Луценко забрал от следователей управления 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования". На это Сарган сообщила, что 20 производств переданы в Госбюро расследований, полиции и СБУ по подследственности. Эти дела не имеют никакого отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам.

       

      Что известно об Игоре Калетнике?

      Калетник в 2012 году прошел в парламент 7-го созыва в списке Коммунистической партии и был ее членом. В Раде стал первым заместителем главы, в отставку подал 22 февраля 2014 года – в разгар Майдана в Киеве.

      Калетник голосовал за "диктаторские законы 16 января" 2014 года, которые были приняты с многочисленными нарушениями, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в области наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество.

      Калетник снова пытался пройти в Раду уже после победы Майдана – на выборах осенью 2014 года – но так и не смог. В июне того же года вышел из фракции и партии КПУ.

      Калетник до сих пор имеет звание Почетный таможенник Украины и заслуженный юрист Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования ГПУ Сергей Горбатюк Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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