У меня жена лучше, чем детектор лжи, – депутат БПП

Такого количества лжи, хитрости и манипуляций, как под куполом Верховной Рады, нет больше нигде в Украине. Трудно представить, если бы, как в знаменитой комедии, хотя бы один день народные депутаты говорили только правду.

К примеру, только вчера благодаря полиграфу нардепы узнали, что их коллега Надежда Савченко действительно собиралась совершить насильственный переворот.

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Журналистка 24 канала поинтересовалась у депутатов Верховной Рады, что было бы, если бы всем народным избранникам пришлось пройти детектор лжи. Практически все депутаты ВР заверили, что им никогда не приходилось проходить полиграф.

У меня жена лучше, чем детектор лжи, и теща тоже. Это просто супердетектор лжи. Но я считаю, что лучше недоговорить, чем соврать, – сказал депутат от БПП Олег Барна.

И добавил, что у него были случаи, когда ему приходилось лгать.

Я думаю, что идея с внедрением проверки нардепов на детекторе лжи была бы неплохой идеей, которая бы имела резон,

– сказал народный депутат Андрей Ильенко.

Вместе с тем Мустафа Найем отметил, что это классная, публично правильная идея, но она не будет иметь юридических последствий, ведь в Украине результат полиграфа не является доказательством в суде.

Если человек ворует, то он ворует. И в нашей стране не надо для этого полиграф. Можно просто взять его декларацию, увидеть чем он занимался в жизни и выигрывал ли он какие-то тендеры или предприятия. А все остальное – это, так сказать, "качели",

– прокомментировал Найем.

А нардеп от фракций "Народный фронт" Андрей Река ответил, чтобы это главное не делалось перед выборами, а где перед присягой, потому что перед выборами люди сами ждут, чтобы им врали.



Известный американский фотограф когда-то сказал, что политик говорит правду только тогда, когда называет лжецом иного политика. Может и действительно ради гигиены и профилактики обязать наших народных избранников периодически проходить проверку на детекторе лжи? Лишь бы полиграфы выдержали такую нагрузку и не вышли из строя от той всей "правды".