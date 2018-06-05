В мене дружина краща, ніж детектор брехні, – депутат БПП

Такої кількості брехні, хитрощів та маніпуляцій, як під куполом Верховної Ради, немає більше ніде в Україні. Важко уявити, якби, як в знаменитій комедії, хоча б один день народні депутати говорили лише правду.

Приміром, лише вчора завдяки поліграфу нардепи дізналися, що їхня колега Надія Савченко дійсно збиралася вчинили насильницький переворот.

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Журналістка 24 каналу поцікавилася у депутатів Верховній Раді, що було б, якби всім народним обранцям довелося пройти детектор брехні. Практично всі депутати ВР запевнили, що їм ніколи не доводилося проходити поліграф.

В мене дружина краще, ніж детектор брехні, і теща також. Це просто супердетектор брехні. Але я вважаю, що краще недоговорити, ніж збрехати, – сказав депутат від БПП Олег Барна.

І додав, що в нього були випадки, коли йому доводилося брехати.

Я думаю, що ідея з впровадженням перевірки нардепів на детекторі брехні була б непоганою ідеєю, яка б мала б резон,

– сказав народний депутат Андрій Іллєнко.

Натомість Мустафа Найєм зазначив, що це класна, публічно правильна ідея, але вона не матиме юридичних наслідків, адже в Україні результат поліграфу не є доказом в суді.

Якщо людина краде, то вона краде. І в нашій країні не треба для цього поліграф. Можна просто взяти її декларацію, побачити чим вона займалася в житті і чи вигравала вона якісь тендери чи підприємства. А все інше – це, так би мовити, "гойдалки",

– прокоментував Найєм.

А нардеп від фракцій "Народний фронт" Андрій Река відповів, щоб це головне не робилося перед виборами, а десь перед присягою, тому що перед виборами люди самі чекають, щоб їм брехали.

Відомий американський фотограф колись сказав, що політик говорить правду лише тоді, коли називає брехуном іншого політика. Може й дійсно заради гігієни та профілактики зобов'язати наших народних обранців періодично проходити перевірку на детекторі брехні? Лишень би поліграфи витримали таке навантаження та не вийшли із ладу за тієї всієї "правди".