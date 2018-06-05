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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

В мене дружина краща, ніж детектор брехні, – депутат БПП

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Такої кількості брехні, хитрощів та маніпуляцій, як під куполом Верховної Ради, немає більше ніде в Україні. Важко уявити, якби, як в знаменитій комедії, хоча б один день народні депутати говорили лише правду.

Приміром, лише вчора завдяки поліграфу нардепи дізналися, що їхня колега Надія Савченко дійсно збиралася вчинили насильницький переворот.

Читайте також: Перевірка Савченко на поліграфі: юрист пояснила, чи суд братиме це до уваги

Журналістка 24 каналу поцікавилася у депутатів Верховній Раді, що було б, якби всім народним обранцям довелося пройти детектор брехні. Практично всі депутати ВР запевнили, що їм ніколи не доводилося проходити поліграф.

В мене дружина краще, ніж детектор брехні, і теща також. Це просто супердетектор брехні. Але я вважаю, що краще недоговорити, ніж збрехати, – сказав депутат від БПП Олег Барна.

І додав, що в нього були випадки, коли йому доводилося брехати.

Я думаю, що ідея з впровадженням перевірки нардепів на детекторі брехні була б непоганою ідеєю, яка б мала б резон,
– сказав народний депутат Андрій Іллєнко.

Натомість Мустафа Найєм зазначив, що це класна, публічно правильна ідея, але вона не матиме юридичних наслідків, адже в Україні результат поліграфу не є доказом в суді.

Якщо людина краде, то вона краде. І в нашій країні не треба для цього поліграф. Можна просто взяти її декларацію, побачити чим вона займалася в житті і чи вигравала вона якісь тендери чи підприємства. А все інше – це, так би мовити, "гойдалки",
– прокоментував Найєм.

А нардеп від фракцій "Народний фронт" Андрій Река відповів, щоб це головне не робилося перед виборами, а десь перед присягою, тому що перед виборами люди самі чекають, щоб їм брехали. 

Відомий американський фотограф колись сказав, що політик говорить правду лише тоді, коли називає брехуном іншого політика. Може й дійсно заради гігієни та профілактики зобов'язати наших народних обранців періодично проходити перевірку на детекторі брехні? Лишень би поліграфи витримали таке навантаження та не вийшли із ладу за тієї всієї "правди".

Теги: Новини України Верховна Рада Барна Олег Степанович Мустафа Найєм Река Андрій Олександрович
Джерело: 24 Канал
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