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      У нас большие проблемы, – эксперт о добыче газа в Украине

      92 Читати новину українською
      Иван Верстюк / Новое время

      Сейчас Украина стала заложником больших геополитических игр. А то, что Россия должна выплатить 3 миллиарда долларов долга Украины – это чисто политический вопрос.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк и пояснил: "3 миллиарда долларов – это как в пословице "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Здесь это был исключительно политический вопрос о том, чтобы договариваться сейчас с "Газпромом" или воевать в стокгольмском арбитраже в дальнейшем".

      К слову: Эксперт проанализировал, кому выгодно соглашение о транзите газа

      Он считает, что сейчас украинская газодобыча, к сожалению, не растет.

      У украинской ключевой компании по добыче газа "Укргаздобыча" сейчас большие проблемы. Говорить о газовой независимости при таких условиях сейчас очень сложно, потому что даже тот газ, который Украина покупала, например, у словацких или венгерских трейдеров все равно был "газпромовский". Просто он поставлялся через европейского посредника, а не напрямую от "Газпрома",
      – подчеркнул эксперт.

      По его словам, Украина должна стать сильной для того, чтобы быть независимым государством по добыче газа.

      "Можно долго сетовать на то, что у нас общая граница с Россией, на то, что Россия наш сосед, на то, что в России столько газа и 500 миллиардов долларов резерва центробанка, которые позволяют манипулировать на рынках. Но это вечная история Украины и те дипломаты, с которыми я разговариваю, например, о том, как нам жить, если у нас столько общего, увы, с Россией, в частности, говорят, что простых ответов здесь нет. Здесь нужно строить, как бы это банально не звучало, сильную Украину, экономически успешную и долгосрочную, и лишь тогда возможно проводить независимые внешнюю и экономическую политики", – добавил Верстюк.

      Что известно о газовом контракте с Россией?
      Украина и Россия договорились о новом соглашении по транзиту газа на 5 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. Россия должна выплатить Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь Украина отказывается от судебных процессов против "Газпрома".

      Кроме этого, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Газовый контракт Газовый конфликт Рынок газа Газпром Нафтогаз Газ
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