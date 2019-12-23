У нас большие проблемы, – эксперт о добыче газа в Украине

Сейчас Украина стала заложником больших геополитических игр. А то, что Россия должна выплатить 3 миллиарда долларов долга Украины – это чисто политический вопрос.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк и пояснил: "3 миллиарда долларов – это как в пословице "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Здесь это был исключительно политический вопрос о том, чтобы договариваться сейчас с "Газпромом" или воевать в стокгольмском арбитраже в дальнейшем".

К слову: Эксперт проанализировал, кому выгодно соглашение о транзите газа

Он считает, что сейчас украинская газодобыча, к сожалению, не растет.

У украинской ключевой компании по добыче газа "Укргаздобыча" сейчас большие проблемы. Говорить о газовой независимости при таких условиях сейчас очень сложно, потому что даже тот газ, который Украина покупала, например, у словацких или венгерских трейдеров все равно был "газпромовский". Просто он поставлялся через европейского посредника, а не напрямую от "Газпрома",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина должна стать сильной для того, чтобы быть независимым государством по добыче газа.

"Можно долго сетовать на то, что у нас общая граница с Россией, на то, что Россия наш сосед, на то, что в России столько газа и 500 миллиардов долларов резерва центробанка, которые позволяют манипулировать на рынках. Но это вечная история Украины и те дипломаты, с которыми я разговариваю, например, о том, как нам жить, если у нас столько общего, увы, с Россией, в частности, говорят, что простых ответов здесь нет. Здесь нужно строить, как бы это банально не звучало, сильную Украину, экономически успешную и долгосрочную, и лишь тогда возможно проводить независимые внешнюю и экономическую политики", – добавил Верстюк.

Что известно о газовом контракте с Россией?

Украина и Россия договорились о новом соглашении по транзиту газа на 5 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. Россия должна выплатить Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В свою очередь Украина отказывается от судебных процессов против "Газпрома".



Кроме этого, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.