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      У нас великі проблеми, – експерт про видобуток газу в Україні

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      Іван Верстюк / Новое время

      Нині Україна стала заручником великих геополітичних ігор. А те, що Росія має виплатити 3 мільярди доларів боргу Україні – це суто політичне питання.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк та пояснив: "3 мільярди доларів – це як у прислів’ї "краще синиця в руках, ніж журавель в небі". Тут це було виключно політичне питання про те, щоб домовлятись зараз з "Газпромом" чи воювати в Стокгольмському арбітражу надалі".

      До слова: Експерт проаналізував, кому вигідна угода щодо транзиту газу

      Він вважає, що нині український газовидобуток, на жаль, не зростає.

      В українській ключовій компанії з видобутку газу "Укргазвидобування" зараз великі проблеми. Говорити про газову незалежність за таких умов зараз дуже складно, тому що навіть той газ, який Україна купувала, наприклад, у словацьких чи угорських трейдерів однаково був "газпромівський". Просто він постачався через європейського посередника, а не напряму від "Газпрому",
      – наголосив експерт. 

      За його словами, Україна має стати сильною для того, аби бути незалежною державою з видобутку газу. 

      "Можна довго нарікати на те, що у нас спільний кордон з Росією, на те, що Росія наш сусід, на те, що в Росії стільки газу і 500 мільярдів доларів резерву з центробанку, які дозволяють маніпулювати на ринках. Але це вічна історія України і ті дипломати, з якими я розмовляю, наприклад, про те, як нам жити, якщо в нас стільки спільного, на жаль, з Росією, зокрема, відносини газові, кажуть, що простих відповідей тут немає. Тут потрібно будувати, як би це банально не звучало, сильну Україну, економічно успішну і довгострокову, і лише тоді можливо проводити незалежні зовнішню та економічну політики", – додав Верстюк. 

      Що відомо про газовий контракт з Росією?  Україна і Росія домовилися про нову угоду щодо транзиту газу на 5 років з правом пролонгації ще на 10 років. Росія має виплатити Україні 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Своєю чергою Україна відмовляється від судових процесів проти "Газпрому".

      Окрім цього, у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Газ Газовий контракт Новини Росії Нафтогаз Газпром Ринок газу Газовий конфлікт
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