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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      У нас разное видение о передаче границы, – Зеленский

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      Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже / Getty images

      Во время саммита в нормандском формате стороны обсудили возвращение под контроль Киева украинского участка государственной границы на Донбассе. У президентов Зеленского и Путина совершенно разные видения этого вопроса.

      Так, Владимир Зеленский считает, что Украина должна возобновить контроль над своим участком границы еще до проведения выборов на территории оккупированного Донбасса. Об этом он заявил во время совместного брифинга лидеров "нормандской четверки" в Париже.

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      У нас разное видение передачи украинской границы. Я хочу, чтобы ее передали к выборам на Донбассе. Мы вынуждены найти решение этой ситуации, в частности, благодаря еще двум лидерам, которые участвуют в этом формате,
      – отметил украинский лидер.

      Зеленский добавил, что вопрос выборов на Донбассе и передачи украинской границы будет обсуждаться на различных уровнях в течение 4 месяцев, до проведения очередной встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

      Глава Кремля выступил с кардинально другой позицией. Он говорит: украинская сторона может восстановить контроль над границей на следующий день после проведения выборов на Донбассе. Именно это прописано в минских договоренностях и придерживаться их нужно обязательно.

      Если мы будем поднимать этот пункт, переписывать его, то за ним последуют другие. Это сведет на нет все предыдущие договоренности. Зачем переписывать минские договоренности? Такова наша логика,
      – высказал Путин свою позицию.

      Главное о нормандском саммите:

      • Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.
      • Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
      • После переговоров нормандской четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловом".
      • На саммите удалось договориться о новом режиме прекращения огня на Донбассе до конца 2019 года и разведении сил на трех новых участках до конца марта 2020 года.
      • Однако, президентам не удалось договориться о выборах на Востоке Украины и выводе из региона российских войск.
      Нормандская встреча завершилась: полное видео брифинга
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Новости Украины Новости политики Нормандский формат Минские договоренности Война на Донбассе
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