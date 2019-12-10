У нас разное видение о передаче границы, – Зеленский

Во время саммита в нормандском формате стороны обсудили возвращение под контроль Киева украинского участка государственной границы на Донбассе. У президентов Зеленского и Путина совершенно разные видения этого вопроса.

Так, Владимир Зеленский считает, что Украина должна возобновить контроль над своим участком границы еще до проведения выборов на территории оккупированного Донбасса. Об этом он заявил во время совместного брифинга лидеров "нормандской четверки" в Париже.

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У нас разное видение передачи украинской границы. Я хочу, чтобы ее передали к выборам на Донбассе. Мы вынуждены найти решение этой ситуации, в частности, благодаря еще двум лидерам, которые участвуют в этом формате,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что вопрос выборов на Донбассе и передачи украинской границы будет обсуждаться на различных уровнях в течение 4 месяцев, до проведения очередной встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Глава Кремля выступил с кардинально другой позицией. Он говорит: украинская сторона может восстановить контроль над границей на следующий день после проведения выборов на Донбассе. Именно это прописано в минских договоренностях и придерживаться их нужно обязательно.

Если мы будем поднимать этот пункт, переписывать его, то за ним последуют другие. Это сведет на нет все предыдущие договоренности. Зачем переписывать минские договоренности? Такова наша логика,

– высказал Путин свою позицию.

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