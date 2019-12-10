У нас різне бачення про передачу кордону, – Зеленський

Під час саміту у нормандському форматі сторони обговорили повернення під контроль Києва української ділянки державного кордону на Донбасі. У президентів Зеленського і Путіна зовсім різні бачення щодо цього питання.

Так, Володимир Зеленський вважає, що Україна має відновити контроль над своєю ділянкою кордону ще до проведення виборів на території окупованого Донбасу. Про це він заявив під час спільного брифінгу лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

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У нас різне бачення щодо передачі українського кордону. Я хочу, щоб її передали до виборів на Донбасі. Ми змушені знайти вирішення з цієї ситуації, зокрема, завдяки ще двом лідерам, які беруть участь у цьому форматі,

– зауважив український лідер.

Зеленський додав, що питання виборів на Донбасі та передачі українського кордону обговорюватимуть на різних рівнях упродовж 4 місяців, до проведення чергової зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Глава Кремля виступив із кардинально іншою позицією. Він каже: українська сторона може відновити контроль над кордоном на наступний день після проведення виборів на Донбасі. Саме це прописано у мінських домовленостях і дотримуватись їх слід обов’язково.

Якщо ми будемо підіймати цей пункт, переписувати його, то за ним послідують інші. Це зведе нанівець усі попередні домовленості. Нащо переписувати мінські домовленості? Така наша логіка,

– висловив Путін свою позицію.

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