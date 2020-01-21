У нас составляют образ ветерана как идеального человека, – Яна Зинкевич

Доброволец-медик и нардеп Яна Зинкевич в интервью 24 каналу рассказала о том, как общество относится к ветеранам, забывая, что они обычные люди.

Наше общество лишило ветеранов быть просто людьми. Для кого-то они герои, которые погибают за нас, а для кого-то – сплошное зло, которое возвращается с фронта и начинает все крушить.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Яной Зинкевич: Россия от нас не отстанет, даже после смерти Путина

Зинкевич считает, что образ ветерана как идеального человека, для каждого представляется по-своему. Кто-то воспринимает ветеранов, как очень демократичных людей, а кто-то – что они верующие христиане, а для кого-то ветераны – это люди, которые не пьют и не курят.

Но Яна Зинкевич говорит, что мы должны понимать, ветеран – это обычный человек со своим багажом опыта, со своими привычками и со своими желаниями.

Ветераны не обязаны возвращаться с фронта и становиться идеальными. Все, что разрешено законодательством – ветераны могут себе позволить,

– Яна Зинкевич.

Смотрите также видео интервью с Яной Зинкевич: