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      У нас составляют образ ветерана как идеального человека, – Яна Зинкевич

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      Кто такие ветераны для общества / 24tv.ua

      Доброволец-медик и нардеп Яна Зинкевич в интервью 24 каналу рассказала о том, как общество относится к ветеранам, забывая, что они обычные люди.

      Наше общество лишило ветеранов быть просто людьми. Для кого-то они герои, которые погибают за нас, а для кого-то – сплошное зло, которое возвращается с фронта и начинает все крушить.

      Читайте полное эксклюзивное интервью с Яной Зинкевич: Россия от нас не отстанет, даже после смерти Путина

      Зинкевич считает, что образ ветерана как идеального человека, для каждого представляется по-своему. Кто-то воспринимает ветеранов, как очень демократичных людей, а кто-то – что они верующие христиане, а для кого-то ветераны – это люди, которые не пьют и не курят.

      Но Яна Зинкевич говорит, что мы должны понимать, ветеран – это обычный человек со своим багажом опыта, со своими привычками и со своими желаниями.

      Ветераны не обязаны возвращаться с фронта и становиться идеальными. Все, что разрешено законодательством – ветераны могут себе позволить,
      – Яна Зинкевич.

      Смотрите также видео интервью с Яной Зинкевич:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Интервью
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