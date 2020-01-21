У нас складають образ ветерана як ідеальної людини, – Яна Зінкевич

Доброволець-медик і нардеп Яна Зінкевич в інтерв’ю 24 каналу розповіла про те, як суспільство ставиться до ветеранів, забуваючи, що вони звичайні люди.

Наше суспільство позбавило ветеранів бути просто людьми. Для когось вони герої, які гинуть за нас, а для когось – суцільне зло, яке повертається з фронту та починає все крушить.

Читайте повне ексклюзивне інтерв’ю з Яною Зінкевич: Росія від нас не відчепиться, навіть після смерті Путіна

Зінкевич вважає, що образ ветерана як ідеальної людини, для кожного уявляється по-своєму. Хтось сприймає ветеранів, як дуже демократичних людей, а хтось – що вони вірні християни, а для когось ветерани – це люди, які не п’ють і не курять.

Але Яна Зінкевич говорить, що ми маємо розуміти, ветеран – це звичайна людина зі своїм багажем досвіду, зі своїми звичками та зі своїми бажаннями.

Ветерани не зобов’язані повертатись із фронту та ставати ідеальними. Вони просто мають лишатись у межах того законодавства яке у нас є. Все, що дозволено законодавством – ветерани можуть собі дозволити,

– Яна Зінкевич.

Дивіться також відео інтерв'ю із Яною Зінкевич: