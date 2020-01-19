В Нацсовете считают, что Украине нужен русскоязычный телеканал

Необходимо создать русскоязычный телеканал, который бы стал альтернативой для российского телевидения. Он должен информировать о том, что происходит в Украине.

Такой телеканал необходим, чтобы вещать для западных государств и России, считает член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Он отметил необходимость создания в Украине русскоязычного телеканала в эфире ATR.

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Костинский при этом отметил, что "русскоязычных людей в мире очень много – и в США, и в Канаде, и в других странах".

Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что русскоязычные в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет,

– объяснил он.

Член Нацсовета добавил, что надо информировать этих людей о том, что происходит в Украине.

"Мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", – отметил Костинский.

Министр культуры Владимир Бородянский анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий. Для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Телеканал будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.