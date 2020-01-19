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      У Нацраді вважають, що Україні потрібен російськомовний телеканал

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      Україні потрібен російськомовний телеканал, — Костинський / Atr.ua

      Необхідно створити російськомовний телеканал, який б став альтернативою для російського телебачення. Він має інформувати про те, що відбувається в Україні.

      Такий телеканал необхідний, щоб віщати для західних держав і Росії, вважає член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Про це він наголосив в ефірі телекнаалу ATR.

      Цікаво: З 16 січня уся реклама має бути виконана українською мовою

      Костинський при цьому зазначив, що "російськомовних людей в світі дуже багато – і в США, і в Канаді, і в інших країнах".

      Нам потрібен російськомовний канал, який транслюватиме український порядок денний для російськомовних. Тому що російськомовні в Німеччині, Італії або Росії дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає,
      – пояснив він.

      Член Нацради додав, що "треба інформувати цих людей про те, що відбувається в Україні".

      "Ми повинні давати український погляд на події, що відбуваються за межами України", – зазначив Костинський.

      Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій. Для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

      Телеканал об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Українська мова Медіа ЗМІ
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