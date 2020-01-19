У Нацраді вважають, що Україні потрібен російськомовний телеканал

Необхідно створити російськомовний телеканал, який б став альтернативою для російського телебачення. Він має інформувати про те, що відбувається в Україні.

Такий телеканал необхідний, щоб віщати для західних держав і Росії, вважає член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Про це він наголосив в ефірі телекнаалу ATR.

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Костинський при цьому зазначив, що "російськомовних людей в світі дуже багато – і в США, і в Канаді, і в інших країнах".

Нам потрібен російськомовний канал, який транслюватиме український порядок денний для російськомовних. Тому що російськомовні в Німеччині, Італії або Росії дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає,

– пояснив він.

Член Нацради додав, що "треба інформувати цих людей про те, що відбувається в Україні".

"Ми повинні давати український погляд на події, що відбуваються за межами України", – зазначив Костинський.

Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій. Для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Телеканал об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.