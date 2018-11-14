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      "У них четкие прицелы": боевики РФ стягивают технику в оккупированную Горловку

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      Пророссийские боевики взимают технику в оккупированную Горловку. Наши воины и днем, и ночью слышат как со стороны врага гудят моторы танков и БМП. Активизировались враждебные диверсанты, они каждую ночь пытаются приблизиться к позициям украинских военных.

      Враг ни на день не прекращает обстрелов, используя запрещенные минометы.

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      "Работают 120-е и 82-е. В последнее время очень активно начали проявляться. Нет такой минуты, чтобы не было обстрелов", – отметил военнослужащий "Бригады" черных запорожцев ВСУ Владимир.

      Кроме того, украинские армейцы постоянно слышат перемещение техники в окрестностях оккупированной Горловки. Украинская разведка сообщила, что по ту сторону въехало пополнение из России, ведь стреляют четко и точно, особенно снайперы. Шахтеры и трактористы таких навыков точно не имеют.

      У них четкие прицелы. То есть, стреляют не куда попало, работают четко по мишени,
      – сказал военный.

      Молодые ребята тратят лучшие годы жизни не в клубах и гулянках. Они рискуют жизнью каждую минуту для того, чтобы остальная часть страны могла спокойно жить.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе война Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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