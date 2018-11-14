"У них четкие прицелы": боевики РФ стягивают технику в оккупированную Горловку

Пророссийские боевики взимают технику в оккупированную Горловку. Наши воины и днем, и ночью слышат как со стороны врага гудят моторы танков и БМП. Активизировались враждебные диверсанты, они каждую ночь пытаются приблизиться к позициям украинских военных.

Враг ни на день не прекращает обстрелов, используя запрещенные минометы.

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"Работают 120-е и 82-е. В последнее время очень активно начали проявляться. Нет такой минуты, чтобы не было обстрелов", – отметил военнослужащий "Бригады" черных запорожцев ВСУ Владимир.

Кроме того, украинские армейцы постоянно слышат перемещение техники в окрестностях оккупированной Горловки. Украинская разведка сообщила, что по ту сторону въехало пополнение из России, ведь стреляют четко и точно, особенно снайперы. Шахтеры и трактористы таких навыков точно не имеют.

У них четкие прицелы. То есть, стреляют не куда попало, работают четко по мишени,

– сказал военный.

Молодые ребята тратят лучшие годы жизни не в клубах и гулянках. Они рискуют жизнью каждую минуту для того, чтобы остальная часть страны могла спокойно жить.