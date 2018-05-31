У патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв

Утром 30 мая вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-центре Миссии.

В ОБСЕ отметили, что шестеро сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыли утром к месту размещения камеры СММ в район Петровского.

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Уже через несколько минут члены патруля услышали свистящий звук и взрыв. Они также увидели темно-серый дым, который поднимался из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания.

По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.