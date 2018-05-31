Біля патруля ОБСЄ на Донбасі пролунав вибух
Вранці 30 травня поблизу Петрівського на відстані менш ніж 300 метрів від патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ стався вибух.
Про це повідомили у прес-центрі Місії.
В ОБСЄ зазначили, що шестеро співробітників Місії на двох броньованих автомобілях прибули вранці до місця розміщення камери СММ у район Петрівського.
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Вже за кілька хвилин члени патруля почули свистячий звук та вибух. Вони також побачили темно-сірий дим, який підіймався з-поза покинутої цегляної сільськогосподарської будівлі.
За оцінкою СММ, вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни.
Джерело: 24 Канал
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