Скільки мирних жителів загинуло на Донбасі з початку року: цифра від ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ оприлюднили дані про кількість смертей мирних жителів на Донбасі з початку 2018 року.

Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

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"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули в результаті артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", – поінформував глава.

Зазначається, що з початку року місія зафіксувала 100 тисяч порушень режиму припинення вогню .