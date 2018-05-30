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Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года: цифра от ОБСЕ

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Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года: цифра от ОБСЕ
Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года: цифра от ОБСЕ / иллюстративное фото

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнародовали данные о количестве смертей мирных жителей на Донбассе с начала 2018 года.

Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник, передает Интерфакс-Украина.

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"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, или подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", – проинформировал глава.

Отмечается, что с начала года миссия зафиксировала 100 тысяч нарушений режима прекращения огня.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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