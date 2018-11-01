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      У Пенсионного фонда появился новый руководитель: СМИ сообщили, кто это

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      У Пенсионного фонда появился новый руководитель
      У Пенсионного фонда появился новый руководитель / Фото из свободных сетей

      Кабинет министров Украины уволил главу Пенсионного фонда Алексея Зарудного, который написал заявление по собственному желанию. В то же время на эту должность правительство назначило бывшего госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.

      Об этом сообщает "Деловая столица" со ссылкой на источник в правительстве.

      Источники издания рассказали, что Пенсионный фонд возглавил Капинус, который занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.

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      Сам Капинус в комментарии "Украинским Новостям" подтвердил свое назначение. При этом на сайте Кабмина по состоянию на утро 1 ноября о смене руководителя Пенсионного фонда ничего не указано. На сайте же Пенсионного фонда его главой по-прежнему указан Алексей Зарудный.

      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Пенсіонери Пенсионный фонд
      Источник: 24 Канал
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