У Пенсионного фонда появился новый руководитель: СМИ сообщили, кто это

Кабинет министров Украины уволил главу Пенсионного фонда Алексея Зарудного, который написал заявление по собственному желанию. В то же время на эту должность правительство назначило бывшего госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.

Об этом сообщает "Деловая столица" со ссылкой на источник в правительстве.

Источники издания рассказали, что Пенсионный фонд возглавил Капинус, который занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.

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Сам Капинус в комментарии "Украинским Новостям" подтвердил свое назначение. При этом на сайте Кабмина по состоянию на утро 1 ноября о смене руководителя Пенсионного фонда ничего не указано. На сайте же Пенсионного фонда его главой по-прежнему указан Алексей Зарудный.