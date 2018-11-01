У Пенсійного фонду з’явився новий керівник: ЗМІ сповістили, хто це

Кабінет міністрів України звільнив голову Пенсійного фонду Олексія Зарудного, який написав заяву за власним бажанням. Водночас на цю посаду уряд призначив колишнього держсекретаря Міністерства фінансів Євгена Капінуса.

Про це повідомляє "Деловая столица" з посиланням на джерело в уряді.

Джерела видання розповіли, що Пенсійний фонд очолив Капінус, який обіймав посаду держсекретаря Мінфіну з лютого 2017 року по жовтень 2018 року.

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Сам Капінус у коментарі "Українським Новинам" підтвердив своє призначення. При цьому на сайті Кабміну станом на ранок 1 листопада про зміну керівника Пенсійного фонду нічого не вказано. На сайті ж Пенсійного фонду його головою, як і раніше, вказаний Олексій Зарудний.