У поліції порахували, скільки ромів в Україні живуть у таборах

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в Украине больше 100 000 ромов живет в лагерях.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

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По его словам, в Украине около 3100 мест компактного проживания цыган, общей численностью более 100 000 человек.

"Это количество цыган, проживающих именно в лагерях. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три – в Киеве, два – Львовская область, одно – в Тернопольской", – сообщил глава НПУ.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.