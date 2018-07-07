У поліції порахували, скільки ромів в Україні живуть у таборах

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що в Україні більше 100 тисяч ромів живе у таборах.

Про це повідомляє прес-служба МВС

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За його словами, в Україні близько 3100 місць компактного проживання ромів, загальною чисельністю більше 100 тисяч осіб.

"Це кількість ромів, які проживають саме в таборах. У цьому році до поліції надійшло шість повідомлень щодо нападу на такі поселення: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській", – повідомив очільник НПУ.

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.