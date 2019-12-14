У политзаключенного Умерова случился сердечный приступ в СИЗО

Крымский татарин, пленник Кремля Шабан Умеров в течение длительного времени ощущает боли в районе сердца, находясь в СИЗО. Несколько недель назад в следственном изоляторе у него даже случился очень серьезный сердечный приступ.

Выйти из критического состояния Умерову удалось лишь благодаря сокамерникам, рассказал его адвокат Назим Шейхмамбетов "Крымской солидарности".

Важно! Чубаров о нормандской встрече: крымские татары остались за рамками обмена

Мы направили соответствующие заявления на имя начальника медицинской части следственного изолятора и в адрес администрации следственного изолятора. Надеемся, что по этим заявлениям произведена соответствующая работа и будут приняты меры,

– подчеркнул адвокат.

В частности, Шейхмамбетов надеется, что его подзащитному окажут всю необходимую медицинскую помощь.

"В целом Умеров выглядит, если можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семье", – резюмировал Назим Шейхмамбетов.

Что известно о Шабане Умерове и его деле?

Умеров Шабан Изетович родился 22 октября 1969 (50 лет), является активистом общественного объединения "Крымская солидарность". До заключения занимался передачами политзаключенным. Имеет троих детей.



Оккупационные власти обвиняют его в якобы организации деятельности террористической группы по делу симферопольской группы Хизб ут-Тахрир. Сторона обвинения просит у суда пожизненное заключение для Умерова. Под стражей пленник Кремля с марта 2019 года.