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      У политзаключенного Умерова случился сердечный приступ в СИЗО

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      У политзаключенного Шабана Умерова ощутимо ухудшилось состояние здоровья / Фото: "Крымская солидарность"

      Крымский татарин, пленник Кремля Шабан Умеров в течение длительного времени ощущает боли в районе сердца, находясь в СИЗО. Несколько недель назад в следственном изоляторе у него даже случился очень серьезный сердечный приступ.

      Выйти из критического состояния Умерову удалось лишь благодаря сокамерникам, рассказал его адвокат Назим Шейхмамбетов "Крымской солидарности".

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      Мы направили соответствующие заявления на имя начальника медицинской части следственного изолятора и в адрес администрации следственного изолятора. Надеемся, что по этим заявлениям произведена соответствующая работа и будут приняты меры,
      – подчеркнул адвокат.

      В частности, Шейхмамбетов надеется, что его подзащитному окажут всю необходимую медицинскую помощь.

      "В целом Умеров выглядит, если можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семье", – резюмировал Назим Шейхмамбетов.

      Что известно о Шабане Умерове и его деле?
      Умеров Шабан Изетович родился 22 октября 1969 (50 лет), является активистом общественного объединения "Крымская солидарность". До заключения занимался передачами политзаключенным. Имеет троих детей.

      Оккупационные власти обвиняют его в якобы организации деятельности террористической группы по делу симферопольской группы Хизб ут-Тахрир. Сторона обвинения просит у суда пожизненное заключение для Умерова. Под стражей пленник Кремля с марта 2019 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Украины Крымские татары Украинцы в плену РФ
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