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      У політв'язня Умерова трапився серцевий напад у СІЗО

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      У політв'язня Шабана Умерова відчутно погіршився стан здоров'я / фото: "Кримська солідарність"

      Кримський татарин бранець Кремля Шабан Умеров протягом тривалого часу відчуває болі у районі серця, перебуваючи у СІЗО. Кілька тижнів тому у слідчому ізоляторі у нього навіть трапився дуже серйозний серцевий напад.

      Вийти з критичного стану Умерову вдалося лише завдяки співкамерникам, розповів його адвокат Назім Шейхмамбетов "Кримській солідарності".

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      Ми направили відповідні заяви на ім'я начальника медичної частини слідчого ізолятора і на адресу адміністрації слідчого ізолятора. Сподіваємося, що за цими заявами проведеться відповідна робота і будуть вжиті заходи,
      – підкреслив адвокат.

      Зокрема, Шейхмамбетов сподівається, що його підзахисному нададуть усю необхідну медичну допомогу.

      "Загалом Умеров виглядає, якщо можна так сказати, непогано, але схуд. Передав усім слова подяки за підтримку і за підтримку його сім'ї", – резюмував Назім Шейхмамбетов.

      Що відомо про Шабана Умерова і його справу?Умеров Шабан Ізетович народився 22 жовтня 1969 (50 років), є активістом громадського об'єднання "Кримська солідарність". До ув'язнення займався передачами політв'язням. Має трьох дітей.

      Окупаційна влада звинувачує його у буцімто організації діяльності терористичної групи у справі сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір. Сторона обвинувачення просить у суду довічне ув'язнення для Умерова. Під вартою бранець Кремля з березня 2019 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Кримські татари
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