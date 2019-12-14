У політв'язня Умерова трапився серцевий напад у СІЗО

Кримський татарин бранець Кремля Шабан Умеров протягом тривалого часу відчуває болі у районі серця, перебуваючи у СІЗО. Кілька тижнів тому у слідчому ізоляторі у нього навіть трапився дуже серйозний серцевий напад.

Вийти з критичного стану Умерову вдалося лише завдяки співкамерникам, розповів його адвокат Назім Шейхмамбетов "Кримській солідарності".

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Ми направили відповідні заяви на ім'я начальника медичної частини слідчого ізолятора і на адресу адміністрації слідчого ізолятора. Сподіваємося, що за цими заявами проведеться відповідна робота і будуть вжиті заходи,

– підкреслив адвокат.

Зокрема, Шейхмамбетов сподівається, що його підзахисному нададуть усю необхідну медичну допомогу.

"Загалом Умеров виглядає, якщо можна так сказати, непогано, але схуд. Передав усім слова подяки за підтримку і за підтримку його сім'ї", – резюмував Назім Шейхмамбетов.

Що відомо про Шабана Умерова і його справу?Умеров Шабан Ізетович народився 22 жовтня 1969 (50 років), є активістом громадського об'єднання "Кримська солідарність". До ув'язнення займався передачами політв'язням. Має трьох дітей.



Окупаційна влада звинувачує його у буцімто організації діяльності терористичної групи у справі сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір. Сторона обвинувачення просить у суду довічне ув'язнення для Умерова. Під вартою бранець Кремля з березня 2019 року.