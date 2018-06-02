У Порошенко есть официальные лоббисты в США, – Лещенко

Кроме Коэна, роль которого должна быть выяснена следствием ФБР, у Порошенкоесть и официальные лоббисты в США, которые зарегистрировались. Это компания BGR, которая по контракту должна получать 50 тысяч долларов ежемесячно.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал нардеп Сергей Лещенко.

Правда, и здесь не без странных посредников. По контракту услуги лоббистов для Порошенко покрывает украинская неправительственная организация "Фонд поддержки реформ", но сама организация утверждает на мои официальные обращения, что ни копейки не заплатила лоббистам.

Читайте также: Пиар для Порошенко: "убийство" Бабченко очень похоже на "похищение" Булатова, – Гнап

Кроме попытки заслужить лояльность администрации Трампа, Порошенко использует американских лоббистов для спасения своей репутации и конструирование нужной политической реальности. Так, после обнародования депутатом-беглецом Александром Онищенко записи о коррупции с участием Порошенко, были брошены силы ... нет, не на опровержение этих незаконных действий президента, а на дискредитацию самого Онищенко.

Чтобы помочь Порошенко выпутаться из ситуации, на малоизвестном сайте Times Square Chronicles была опубликована статья о том, что якобы Онищенко является агентом ФСБ и своими заявлениями о коррупции Порошенко... правильно, отрабатывает заказ Кремля.

Но даже поверхностный анализ показывает уши заказухи. Так, сам сайт никогда ранее не писал про Украину, а сам автор публикации Винсент Стол никакого другого журналистского расследования не обнародовал. Цель операции заключалась в том, чтобы эту фейковую публикацию взять за основу для распространения информации уже в Украине.

И почти мгновенно пропрезидентские сайты уже со ссылкой на эту статью начали разгонять информацию под загаловками, которые должны были дискредитировать информацию от Онищенко. Процитируем лишь ту, что вышла на 5 канале Порошенко: "За беглецом Онищенко стоят спецслужбы РФ – американские СМИ".

Аналогично, где-то в дебрях американского сайта The Washington Times был размещен заказ о том, что якобы Святослав Вакарчук является политическим проектом Джорджа Сороса. Для распространения фейка избрали издание с названием, созвучным с респектабельной газетой The Washington Post, а затем начали разгонять по украинскому интернету, выкупив рекламные баннеры.

Фактически, Порошенко использует США как площадку для дальнейшего цементирования своего режима, затрачивая для этого огромные деньги, используя официальных и неофициальных лоббистов, создавая информационные фейки и атакуя оппонентов. Все делается с одной целью – и дальше удержаться при власти, которая стала для Порошенко главным бизнес-проектом его жизни. Убежден, что за это придется нести ответственность – и на выборах, и перед законом.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 2 июня 2018