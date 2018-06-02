Порошенко має офіційних лобістів у США, – Лещенко

Окрім Коена, роль якого має бути з'ясована слідством ФБР, Порошенко має і офіційних лобістів у США, які зареєструвалися. Це компанія BGR, яка за контрактом має отримувати 50 тисяч доларів щомісяця.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

Щоправда, і тут не без дивних посередників. За контрактом послуги лобістів для Порошенка покриває українська неурядова організація "Фонд підтримки реформ", але сама організація стверджує на мої офіційні звернення, що жодної копійки лобістам не заплатила.

Читайте також: Піар для Порошенка: "вбивство" Бабченка дуже схоже на "викрадення" Булатова, – Гнап

Окрім намагання заслужити лояльність адміністрації Трампа, Порошенко використовує американських лобістів для порятунку своєї репутації та конструювання потрібної політичної реальності. Так, після оприлюднення депутатом-втікачем Олександром Онищенком запису про корупцію за участі Порошенка, було кинуто сили … ні, не на спростування цих незаконних дій президента, а на дискредитацію самого Онищенка.

Аби допомогти Порошенку виплутатися з ситуації, на маловідомому сайті Times Square Chronicles було опубліковано статтю про те, що начебто Онищенко є агентом ФСБ та своїми заявами про корупцію Порошенка… правильно, відпрацьовує замовлення Кремля.

Але навіть поверхневий аналіз показує вуха заказухи. Так, сам сайт ніколи раніше не писав про Україну, а сам автор публікації Вінсент Стіл жодного іншого журналістського розслідування не оприлюднював. Мета операції полягала в тому, щоб цю фейкову публікацію взяти за основу для поширення інформації вже в Україні.

І майже миттєво пропрезидентські сайти вже з посиланням на цю статтю почали розганяти інформацію під загаловками, що мали дискредитувати інформацію від Онищенка. Зацитуємо лише ту, що вийшла на 5 каналі Порошенка: "За утікачем Онищенком стоять спецслужби РФ – американські ЗМІ".

Аналогічно, десь у нетрях американського сайту The Washington Times було розміщено замовлення про те, що начебто Святослав Вакарчук є політичним проектом Джорджа Сороса. Для поширення фейку обрали видання з назвою, співзвучною з респектабельною газетою The Washington Post, а потім почали розганяти по українському інтернету, викупивши рекламні банери.

Фактично, Порошенко використовує США як майданчик для подальшого цементування свого режиму, витрачаючи для цього величезні гроші, використовуючи офіційних та неофіційних лобістів, створюючи інформаційні фейки та атакуючи опонентів. Все робиться з однією метою – і далі утриматися при владі, яка стала для Порошенка головним бізнес-проектом його життя. Переконаний, за це доведеться нести відповідальність – і на виборах, і перед законом.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 2 червня 2018