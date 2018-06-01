Піар для Порошенка: "вбивство" Бабченка дуже схоже на "викрадення" Булатова, – Гнап

Згадався 2014 рік. Часи Майдану. Коли стало відомо про викрадення Дмитра Булатова – одного з лідерів Автомайдану. Булатова шукали тиждень. Тоді ми з колегами почали робити власне журналістське розслідування його викрадення. Одразу помітили чимало нестиковок в цій історії, які є і в справі Бабченка.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Тобто, викрадення Булатова було більше схоже на його зникнення. На постановку, тобто, на інсценування. Воно одразу здалося не справжнім. Бо ті, хто про це повідомив, плуталися в свідченнях стосовно викрадачів.

З особистого рахунку Булатова знімалися гроші за покупки в магазині мобільних додатків під час його так званих "катувань". Травми після цих жорстоких "катувань" не виглядали серозними і не відповідали тому, про що говорив Булатов. І ще багато чого.

Натомість, першою людиною, яка опинилась біля Булатова в клініці, після його визволення став ... тоді народний депутат Петро Порошенко. А ми, журналісти, які висвітлювали події Революції Гідності, тоді ще й здивувалися: два місяці не бачили Порошенка на Майдані. Востаннє хіба на тракторі на Банковій. А тут він – як Пилип з конопель виринає біля Булатова з гучними заявами про те, що Булатов "по звірячому побитий".

До речі, ось все це: "порізане обличчя", "сліди катування", "пробили кисті рук, наче Булатова розпинали", всі ці заяви Порошенка, на щастя, не підтвердилися. А Булатов відбувся двома незначними порізами, які за характером були схожі на акуратну імітацію. Натомість, Петро Порошенко тоді отримав гучний піар героя-рятівника ватажка Автомайдану.



Ушкодження Булатова

Тому, в цій гучній спецоперації з Аркадієм Бабченком, я ніяк не можу позбутися відчуття дежавю 4-річної давнини, згадуючи те дивне "викрадення" Дмитра Булатова і несамовиту медіа-активність Петра Порошенка. Що тоді, що зараз.

Кажуть, старого пса не навчити новим трюкам. Напевне, так і є. Навіть, коли він обіцяє почати жити по-новому.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.