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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дружина президента не вважає за потрібне відмежовуватись від підозрюваного Труханова, – Гнап

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Марина Порошенко і Генадій Труханов вишивають рушники
Марина Порошенко і Генадій Труханов вишивають рушники / pravda.com.ua

Труханов долучився до вишивання рушника національної єдності, демонструючи свій неабиякий патріотизм. Примітна деталь, разом з Трухановим над вишиванням працювала і дружина президента – Марина Порошенко. Очевидно демонструючи неабияку єдність чинного глави держави і всіх скандальних чиновників, звинувачених у корупції.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Адже, одеський мер підозрюється не тільки у володінні російським паспортом. А ще й у масштабних корупційних оборудках. Як ви пам’ятаєте, раніше, Національне антикорупційне бюро звинуватило Труханова в розкраданні коштів та майна одеської міської громади, через скандальний викуп заводу "Краян".

Труханова навіть взимку затримали, антикорупційна прокуратура вимагала для нього арешту, але через заступництво депутатів від БПП та присутність тітушок під час судового розгляду, суд дозволив випустити на одеського мера із-за грат на поруки.

І ось тепер дружина президента не соромлячись бере участь в одному заході із підозрюваним за тяжкими корупційними статтями. Здавалось би, пані Порошенко ну можна було прийти в інший час, чи вишивати рушник в іншому приміщенні.

Але ні, дружина президента не вважає за потрібне відмежовуватись від чиновника, який підозрюється в обкраданні громадян та роботі на Росію. Та показово перед теле- та фотокамерами разом з ним вишиває рушники.

Втім, навряд чи нас всіх це особливо здивувало. Адже, подружжя Порошенків не вперше демонструють свою прихильність до скандальних діячів. Ви ж пам’ятаєте, як раніше президентська половина почала вести власну ранкову програму на телеканалі олігарха Ахметова.

І це, о, диво, збіглося в часі із запровадженням скандальної формули "Роттердам+" в енергетиці, яка дозволяє донецькому олігарху в партнерстві з фінансистами Порошенка заробляти мільярди щороку.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 24 травня 2018.

Теги: Новини України Новини політики Корупція Відеоблоги Геннадій Труханов Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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