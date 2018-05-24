19:44
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Жена президента не считает нужным отмежеваться от подозреваемого Труханова, – Гнап

94 Читати новину українською
Марина Порошенко и Геннадий Труханов вышивают полотенца
Марина Порошенко и Геннадий Труханов вышивают полотенца / pravda.com.ua

Труханов присоединился к вышиванию рушника национального единства, демонстрируя свой недюжинный патриотизм. Примечательная деталь: вместе с Трухановым над вышиванием работала и супруга президента – Марина Порошенко. Очевидно демонстрируя незаурядную единство действующего главы государства и всех скандальных чиновников, обвиненных в коррупции.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Читайте также: Отец злоумышленников взялся воспитывать детей жителей Лисичанска, – Гнап

Ведь одесский мэр подозревается не только в владении российским паспортом. А еще и в масштабных коррупционных сделках. Как вы помните, ранее, Национальное антикоррупционное бюро обвинило Труханова в хищении средств и имущества одесской городской общины, через скандальный выкуп завода "Краян".

Труханова даже зимой задержали, антикоррупционная прокуратура требовала для него ареста, но блягодаря заступничеству депутатов от БПП и присутствию титушек во время судебного разбирательства, суд разрешил выпустить одесского мэра из-за решетки на поруки.

И вот теперь жена президента не стесняясь принимает участие в одном мероприятии с подозреваемым по тяжким коррупционным статьям. Казалось бы, госпожа Порошенко, ну можно было прийти и в другое время, вышивать рушник в другом помещении.

Но нет, жена президента не считает нужным отмежеваться от чиновника, который подозревается в обворовывании граждан и работе на Россию. И показательно перед теле - и фотокамерами вместе с ним вышивает.

Впрочем, вряд ли нас всех это особенно удивило. Ведь, чета Порошенко не впервые демонстрируют свою приверженность к скандальным деятелям. Вы же помните, как раньше президентская половина начала вести собственную утреннюю программу на телеканале олигарха Ахметова.

И это, о, чудо, совпало с введением скандальной формулы "Роттердам+" в энергетике, которая позволяет донецкому олигарху в партнерстве с финансистами Порошенко зарабатывать миллиарды ежегодно.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 24 мая 2018.

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Коррупция Петр Порошенко Геннадий Труханов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 19:02 "Кровавая Джина", или кого испугалась Россия?
Наталія Лебідь 263
Почему так трудно победить коррупцию
сегодня, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 68
сегодня, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 273
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сегодня, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 227
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сегодня, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 209
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук