Жена президента не считает нужным отмежеваться от подозреваемого Труханова, – Гнап

Труханов присоединился к вышиванию рушника национального единства, демонстрируя свой недюжинный патриотизм. Примечательная деталь: вместе с Трухановым над вышиванием работала и супруга президента – Марина Порошенко. Очевидно демонстрируя незаурядную единство действующего главы государства и всех скандальных чиновников, обвиненных в коррупции.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Ведь одесский мэр подозревается не только в владении российским паспортом. А еще и в масштабных коррупционных сделках. Как вы помните, ранее, Национальное антикоррупционное бюро обвинило Труханова в хищении средств и имущества одесской городской общины, через скандальный выкуп завода "Краян".

Труханова даже зимой задержали, антикоррупционная прокуратура требовала для него ареста, но блягодаря заступничеству депутатов от БПП и присутствию титушек во время судебного разбирательства, суд разрешил выпустить одесского мэра из-за решетки на поруки.

И вот теперь жена президента не стесняясь принимает участие в одном мероприятии с подозреваемым по тяжким коррупционным статьям. Казалось бы, госпожа Порошенко, ну можно было прийти и в другое время, вышивать рушник в другом помещении.

Но нет, жена президента не считает нужным отмежеваться от чиновника, который подозревается в обворовывании граждан и работе на Россию. И показательно перед теле - и фотокамерами вместе с ним вышивает.

Впрочем, вряд ли нас всех это особенно удивило. Ведь, чета Порошенко не впервые демонстрируют свою приверженность к скандальным деятелям. Вы же помните, как раньше президентская половина начала вести собственную утреннюю программу на телеканале олигарха Ахметова.

И это, о, чудо, совпало с введением скандальной формулы "Роттердам+" в энергетике, которая позволяет донецкому олигарху в партнерстве с финансистами Порошенко зарабатывать миллиарды ежегодно.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 24 мая 2018.