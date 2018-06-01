Пиар для Порошенко: "убийство" Бабченко очень похоже на "похищение" Булатова, – Гнап

Вспомнился 2014 год. Времена Майдана. Когда стало известно о похищении Дмитрия Булатова – одного из лидеров Автомайдана. Булатова искали неделю. Тогда мы с коллегами начали делать собственное журналистское расследование его похищения. Сразу заметили немало нестыковок в этой истории, которые есть и в деле Бабченко.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Читайте также: Жена президента не считает нужным отмежеваться от подозреваемого Труханова, – Гнап

То есть, похищение Булатова было больше похоже на его исчезновение. На постановку, то есть на инсценировку. Оно сразу показалось ненастоящим. Ибо те, кто об этом сообщил, путались в показаниях относительно похитителей.

С личного счета Булатова снимались деньги за покупки в магазине мобильных приложений во время его так называемых "пыток". Травмы после этих жестоких "пыток" не выглядели серозными и не соответствовали тому, о чем говорил Булатов. И еще много чего.

Зато, первым человеком, который оказался у Булатова в клинике после его освобождения стал ... тогда народный депутат Петр Порошенко. А мы, журналисты, освещавшие события Революции Достоинства, тогда еще и удивились: два месяца не видели Порошенко на Майдане. Последний раз разве что на тракторе на Банковой. А здесь он – как черт из табакерки всплывает у Булатова с громкими заявлениями о том, что Булатов "зверски избит".

Кстати, вот все это: "порезанное лицо", "следы пыток", "пробили кисти рук, будто Булатова распинали", все эти заявления Порошенко, к счастью, не подтвердились. А Булатов отделался двумя незначительными порезами, которые по характеру были похожи на аккуратную имитацию. Зато Петр Порошенко тогда получил громкий пиар героя-спасителя главаря Автомайдана.

Повреждения Булатова

Поэтому, в этой громкой спецоперации относительно Аркадием Бабченко я никак не могу избавиться от ощущения дежавю 4-летней давности, вспоминая то странное "похищение" Дмитрия Булатова и неистовую медиа-активность Петра Порошенко. Что тогда, что сейчас.

Говорят, старого пса нельзя научить новым трюкам. Наверное, так и есть. Даже когда он обещает начать жить по-новому.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Борис Герман на судебном заседании по избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.