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      У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры – истерика, – Тимошенко

      181 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры – истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают.

      Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Тимошенко.

      Она написала, что прочитала в новостях о том, что Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко.

      "Кто не в курсе – речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции", – пояснила Тимошенко.

      В свое сообщение она добавила ссылку на новость с заявлением годичной давности о том, что она сообщила американскую компанию о невозможности сотрудничества с лоббистами.

      Также политик добавила, что ей жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Гугл, прежде чем громко заявлять о "преступлениях" и сказала, что сейчас власть вроде новая, а использует те же методы, что использовались во времена Януковича.

      "Технологии – отработаны еще Манафортом. Даже список упреков тот же. Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушаться к нашему дружному совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается – он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов.

      Ну ничего же не выйдет. Проигрываете – то проигрывайте достойно. Как в Европе, о которой вы горячо говорите при первой попавшейся возможности", – написала Юлия Тимошенко.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ГПУ Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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