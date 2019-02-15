У Порошенка і його ручної Генпрокуратури – істерика, – Тимошенко

У Порошенка і його ручної Генпрокуратури – істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.

Про це у на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Тимошенко.

Вона написала, що прочитала в новинах про те, що Луценко доручив САП перевірити заяву про "імовірний злочин" Тимошенко.

"Хто не в курсі – йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції", – пояснила Тимошенко.

У свій допис вона додала посилання на новину із заявою річної давності про те, що вона повідомила американську компанію про неможливість співпраці з лобістами.

Також політик додала, що їй шкода, що генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про "злочини" і сказала, що зараз влада ніби нова, а використовує ті ж методи, що використовувались за часів Януковича.

"Технології – відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий. Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить – він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів.

Ну нічого ж не вийде. Програєте – то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді", – написала Юлія Тимошенко.