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      У Порошенко нет политического будущего, – Шабунин

      15 Читати новину українською
      Президентские выборы в Украине
      Президентские выборы в Украине / biz.censor.net.ua

      По предварительным результатам голосования, действующий гарант получил чуть больше 16%, тогда как в 2014 году завоевал более 54%. По мнению активистов, это знак того, что Петр Порошенко сдает свои позиции и теряет благосклонность избирателей.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал общественный активист и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      О предвыборных обещаниях

      По его мнению, чем четче кандидат формирует свою программу, тем труднее ему потом будет не выполнить обещание.

      Это не значит, что любой кандидат на 100% выполнит обещанное, но мы, как избиратели, сможем требовать от будущего президента выполнения своих обещаний. Вместе с тем существенная разница между Порошенко и другими кандидатами заключается в том, что действующий гарант не обещать, а отчитываться. Это важно,
      – сказал Шабунин.

      Он отметил, что у Порошенко было все: и правительство, и Верховная Рада, но он не выполнил много своих политических обещаний. Поэтому, как считает активист, у Петра Алексеевича нет политического будущего.

      Віталій Шабунін

      Виталий Шабунин

      О выборах в Украине

      Виталий Шабунин отметил, что украинцы имеют уникальную возможность сменить власть в стране. Ведь за президентскими выборами будут парламентские, а в 2020 году – состоятся выборы местной власти.

      Остаточні результати Національного екзит-полу
      Окончательные результаты Национального экзит-пола

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Виталий Шабунин Верховная Рада Новости политики
      Источник: 24 канал
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