У Порошенко нет политического будущего, – Шабунин
По предварительным результатам голосования, действующий гарант получил чуть больше 16%, тогда как в 2014 году завоевал более 54%. По мнению активистов, это знак того, что Петр Порошенко сдает свои позиции и теряет благосклонность избирателей.
Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал общественный активист и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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О предвыборных обещаниях
По его мнению, чем четче кандидат формирует свою программу, тем труднее ему потом будет не выполнить обещание.
Это не значит, что любой кандидат на 100% выполнит обещанное, но мы, как избиратели, сможем требовать от будущего президента выполнения своих обещаний. Вместе с тем существенная разница между Порошенко и другими кандидатами заключается в том, что действующий гарант не обещать, а отчитываться. Это важно,
– сказал Шабунин.
Он отметил, что у Порошенко было все: и правительство, и Верховная Рада, но он не выполнил много своих политических обещаний. Поэтому, как считает активист, у Петра Алексеевича нет политического будущего.
Виталий Шабунин
О выборах в Украине
Виталий Шабунин отметил, что украинцы имеют уникальную возможность сменить власть в стране. Ведь за президентскими выборами будут парламентские, а в 2020 году – состоятся выборы местной власти.
Окончательные результаты Национального экзит-пола