У Порошенко нет политического будущего, – Шабунин

По предварительным результатам голосования, действующий гарант получил чуть больше 16%, тогда как в 2014 году завоевал более 54%. По мнению активистов, это знак того, что Петр Порошенко сдает свои позиции и теряет благосклонность избирателей.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал общественный активист и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

О предвыборных обещаниях

По его мнению, чем четче кандидат формирует свою программу, тем труднее ему потом будет не выполнить обещание.

Это не значит, что любой кандидат на 100% выполнит обещанное, но мы, как избиратели, сможем требовать от будущего президента выполнения своих обещаний. Вместе с тем существенная разница между Порошенко и другими кандидатами заключается в том, что действующий гарант не обещать, а отчитываться. Это важно,

– сказал Шабунин.

Он отметил, что у Порошенко было все: и правительство, и Верховная Рада, но он не выполнил много своих политических обещаний. Поэтому, как считает активист, у Петра Алексеевича нет политического будущего.

Виталий Шабунин

О выборах в Украине

Виталий Шабунин отметил, что украинцы имеют уникальную возможность сменить власть в стране. Ведь за президентскими выборами будут парламентские, а в 2020 году – состоятся выборы местной власти.



Окончательные результаты Национального экзит-пола