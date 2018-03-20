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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

У Порошенко рассказали, когда Украина разорвет дипломатические отношения с Россией

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Луценко заявила, что разрывать дипломатические отношения с Россией пока что рано
Луценко заявила, что разрывать дипломатические отношения с Россией пока что рано / Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что момент, когда Украине нужно будет разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией еще не настал.

Об этом чиновница рассказала кулуарах парламента, передает УНН.

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"Видимо, настанет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения (с РФ – "24"). Наверное сейчас это еще не тот критический момент разрыва. По нарастающей определенное политическое и дипломатическоек движение будет происходить – не мне принимать это решение", – заявила Луценко.

В то же время, она заверила, что решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультации международных партнеров.

Напомним, в ноябре 2017 стало известно, что президент Петр Порошенко не поддерживает идею разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Ирина Луценко
Источник: 24 Канал
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