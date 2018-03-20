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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Порошенка розповіли, коли Україна розірве дипломатичні відносини з Росією

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Луценко заявила, що поки розривати дипломатичні відносини з Росією зарано
Луценко заявила, що поки розривати дипломатичні відносини з Росією зарано / Фото з відкритих джерел

Народний депутат України, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що момент, коли Україні потрібно буде розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією ще не прийшов.

Про це чиновниця розповіла кулуарах парламенту, передає УНН.

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"Мабуть, підійде момент, коли нам треба буде розривати ці дипломатичні стосунки (з РФ – "24"). Напевно зараз це ще не є той критичний момент розриву. По наростаючій певний політичний і дипломатичний рух буде відбуватися – не мені приймати це рішення", – заявила Луценко.

Водночас, вона запевнила, що рішення про розрив дипломатичних відносин між Україною та Росією буде прийматися при консультації міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року стало відомо, що Президент Петро Порошенко не підтримує ідеї розірвання дипломатичних стосунків між Україною та Росією.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Ірина Луценко
Джерело: 24 Канал
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