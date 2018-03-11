У Путина "есть что-то" на Трампа, – американская журналистка

У президента России Владимира Путина есть "какая-то информация" о президенте США Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы разглашать.

Об этом заявила журналистка NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у Путина, сообщает The Hill.

"Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", — сказала Келли.

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При этом она не уточнила, на каком именно основании сделала такое предположение.

Журналистка добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, маловероятно, что она как-то связана со скандальным досье с "компроматом".

"Считаю, что говорится о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, о его активах здесь, в США", — отметила Келли.