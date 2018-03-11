У Путіна "є щось" на Трампа, – американська журналістка

У президента Росії Володимира Путіна є "якась інформація" про президента США Дональда Трампа, яку американський президент не хотів би розголошувати.

Про це заявила журналістка NBC Мегін Келлі, яка раніше взяла інтерв'ю в Путіна, повідомляє The Hill.

"Я б не сказала, що Путіну подобається Трамп. Я не побачила цього в ньому, але мені здалося, що у нього щось є на Трампа", – сказала Келлі.

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При цьому вона не уточнила, на якій саме підставі зробила таке припущення.

Журналістка додала, що якщо в Москви і є якась інформація про Трампа, малоймовірно, що вона якось пов'язана зі скандальним досьє з "компроматом".

"Вважаю, що мовиться про гроші і про справи Трампа з росіянами в дев'яностих, про його активи тут, у США", – зазначила Келлі.