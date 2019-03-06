У Путина признались, почему Россия больше не шлет "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

В 2019 году жители оккупированных территорий еще не получали так называемой братской помощи от страны-агрессора. Теперь Россия будет оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу, оценивая "реальные нужды".

Практику отправок на оккупированные территории "гумконвоев" не прерывали, утверждает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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Однако теперь, по его словам, в России будут ориентироваться на "реальные нужды" оккупированного Донбасса – сейчас там занимаются "их оценкой".

Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Отметим, что 84-й по счету "гумконвой" из России на оккупированный Донбасс отправили 20 декабря 2018 года. Его общий вес составлял 310 тонн, а вошли туда якобы детские продуктовые наборы, товары медицинского назначения и новогодние подарки.

Россия отправляет в оккупированный Донбасс "гуманитарную помощь" с нарушением международных норм, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, есть доказательства, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.