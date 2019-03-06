14:29
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      У Путина признались, почему Россия больше не шлет "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

      816 Читати новину українською
      В России рассказали, почему пока не отправляют "гумконвоев" на оккупированный Донбасс
      В России рассказали, почему пока не отправляют "гумконвоев" на оккупированный Донбасс / Фото из открытых источников

      В 2019 году жители оккупированных территорий еще не получали так называемой братской помощи от страны-агрессора. Теперь Россия будет оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу, оценивая "реальные нужды".

      Практику отправок на оккупированные территории "гумконвоев" не прерывали, утверждает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Россия может вторгнуться в Украине по трем направлениям – Генштаб ВСУ

      Однако теперь, по его словам, в России будут ориентироваться на "реальные нужды" оккупированного Донбасса – сейчас там занимаются "их оценкой".

      Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах,
      – заявил пресс-секретарь Путина.

      Отметим, что 84-й по счету "гумконвой" из России на оккупированный Донбасс отправили 20 декабря 2018 года. Его общий вес составлял 310 тонн, а вошли туда якобы детские продуктовые наборы, товары медицинского назначения и новогодние подарки.

      Россия отправляет в оккупированный Донбасс "гуманитарную помощь" с нарушением международных норм, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, есть доказательства, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

      blog_ava
      С праздником 8 марта: что пожелать жене, маме, сестре и бабушке
      сегодня
      2710
      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кабмин отменил Книгу отзывов и предложений
      сегодня , 14:30 Кабмин отменил Книгу отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 125
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 55
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сегодня , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 228
      Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      сегодня , 12:00 Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      Олексій Чибісов 1105
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сегодня , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 260
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Россия потратит на армию 40% годового бюджета
       3 марта 2015 , 01:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук