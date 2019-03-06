У Путіна зізнались, чому Росія більше не шле "гумконвоїв" на окупований Донбас

У 2019 році жителі окупованих територій ще не отримували так званої братньої допомоги від країни-агресора. Тепер Росія буде надавати "гуманітарну допомогу" окупованому Донбасу, оцінюючи "реальні потреби".

Практику відправок на окуповані території «гумконвоїв» не переривали, стверджує прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

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Однак тепер, за його словами, у Росії будуть орієнтуватися на "реальні потреби" окупованого Донбасу - наразі там займаються "їхньою оцінкою".

Тут немає ніяких системних чи інших змін в підходах,

– заявив прес-секретар Путіна.

Зазначимо, що 84-й за рахунком "гумконвой" з Росії на окупований Донбас відправили 20 грудня 2018 року. Його загальна вага становила 310 тонн, а ввійшли туди нібито дитячі продуктові набори, товари медичного призначення та новорічні подарунки.