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      У Путіна зізнались, чому Росія більше не шле "гумконвоїв" на окупований Донбас

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      У Росії розповіли, чому наразі не відправляють "гумконвоїв" на окупований Донбас
      У Росії розповіли, чому наразі не відправляють "гумконвоїв" на окупований Донбас / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році жителі окупованих територій ще не отримували так званої братньої допомоги від країни-агресора. Тепер Росія буде надавати "гуманітарну допомогу" окупованому Донбасу, оцінюючи "реальні потреби".

      Практику відправок на окуповані території «гумконвоїв» не переривали, стверджує прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

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      Однак тепер, за його словами, у Росії будуть орієнтуватися на "реальні потреби" окупованого Донбасу - наразі там займаються "їхньою оцінкою".

      Тут немає ніяких системних чи інших змін в підходах,
      – заявив прес-секретар Путіна.

      Зазначимо, що 84-й за рахунком "гумконвой" з Росії на окупований Донбас відправили 20 грудня 2018 року. Його загальна вага становила 310 тонн, а ввійшли туди нібито дитячі продуктові набори, товари медичного призначення та новорічні подарунки.

      Росія відправляє до окупованого Донбасу "гуманітарну допомогу" із порушенням міжнародних норм, суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, є докази, що у цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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