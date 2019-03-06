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      Росія може вторгнутися в Україну за трьома напрямками, – Генштаб ЗСУ

      1887 Читать новость на русском
      Росія може готувати вторгнення в Україну на трьох напрямках
      Росія може готувати вторгнення в Україну на трьох напрямках / Getty Images

      Російська сторона завершує формувати ударні з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення. Російська сторона також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

      У Генштабі Збройних сил України прогнозують військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Начальник Генштабу Віктор Муженко наголосив, що українським Збройним силам "є ким і чим зупиняти російські танки і літаки".

      Муженко не виключає диверсій на передовій у період перед виборами президента України.

      Ми відстежуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних і психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо проведення низки актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової і в глибокому тилу,
      – сказав начальник Генштабу ЗСУ.

      Українські військові вживають необхідних заходів для запобігання таким сценаріям. Так, у 2019 році в українській армії стане вдвічі більше нової техніки порівняно з попередніми роками. Перш за все, це – оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони і модернізованих ракет до них, укомплектування українськими протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти.

      У планах – доукомплектування військ легкоброньованою автомобільною технікою та оновлення парку вантажної техніки. Побільшає і українських безпілотників у розвідувальних та артилерійських підрозділах.

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      Підрозділи Повітряних сил України укомплектують наявними засобами радіолокаційної і радіотехнічної розвідки. А також оновлять корабельно-катерний склад ВМС України.

      Карта з напрямками, на яких Росія може вторгнутися в Україну
      Карта з напрямками, на яких Росія може вторгнутися в Україну

      blog_ava
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні
      5571
      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Війна Віктор Муженко
      Джерело: 24 Канал
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