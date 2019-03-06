Росія може вторгнутися в Україну за трьома напрямками, – Генштаб ЗСУ

Російська сторона завершує формувати ударні з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення. Російська сторона також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

У Генштабі Збройних сил України прогнозують військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Начальник Генштабу Віктор Муженко наголосив, що українським Збройним силам "є ким і чим зупиняти російські танки і літаки".

Муженко не виключає диверсій на передовій у період перед виборами президента України.

Ми відстежуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних і психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо проведення низки актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової і в глибокому тилу,

– сказав начальник Генштабу ЗСУ.

Українські військові вживають необхідних заходів для запобігання таким сценаріям. Так, у 2019 році в українській армії стане вдвічі більше нової техніки порівняно з попередніми роками. Перш за все, це – оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони і модернізованих ракет до них, укомплектування українськими протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти.

У планах – доукомплектування військ легкоброньованою автомобільною технікою та оновлення парку вантажної техніки. Побільшає і українських безпілотників у розвідувальних та артилерійських підрозділах.

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Підрозділи Повітряних сил України укомплектують наявними засобами радіолокаційної і радіотехнічної розвідки. А також оновлять корабельно-катерний склад ВМС України.



Карта з напрямками, на яких Росія може вторгнутися в Україну