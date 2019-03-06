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      Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям, – Генштаб ВСУ

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      Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям
      Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям / Getty Images

      Российская сторона завершает формировать ударные соединения на границе с Украиной для возможного вторжения. Российская сторона также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

      В Генштабе Вооруженных сил Украины прогнозируют военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Начальник Генштаба Виктор Муженко подчеркнул, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

      Муженко не исключает диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

      Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведение ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу,
      – сказал начальник Генштаба ВСУ.

      Украинские военные принимают необходимые меры для предотвращения таких сценариев. Так, в 2019 году в украинской армии станет вдвое больше новой техники по сравнению с предыдущими годами. Прежде всего, это – обновление и принятие на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизированных ракет к ним, укомплектование украинскими противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

      В планах-доукомплектование войск легкобронированной автомобильной техникой и обновление парка грузовой техники. Увеличится и количество украинских беспилотников в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

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      Подразделения Воздушных сил Украины укомплектуют имеющимися средствами радиолокационной и радиотехнической разведки. А также обновят корабельно-катерный состав ВМС Украины.

      Карта з напрямками, на яких Росія може вторгнутися в Україну

      Карта с направлениями, на которых Россия может вторгнуться в Украину

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      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Украина – Россия Виктор Муженко
      Источник: 24 Канал
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