У Путина прокомментировали обмен пленными с Украиной

Кремль приветствует обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. Так, в РФ вернулись 35 человек, среди которых журналист Кирилл Вышинский, пророссийские пропагандисты и боевики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обмен между сторонами состоялся успешно, пишет ТАСС.

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Да, обмен состоялся. Мы поздравляем и рады, что российские граждане вернулись домой,

- сказал спикер Путина.

Он подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Кирилл Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ обвиняла его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.



Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года. 28 августа журанлиста освободили из-под ареста под личное поручительство.

Однако, Песков не озвучил фамилии других удерживаемых и добавил, что "списки будут позже".

По данным украинских СМИ, Киев передал России 35 человек. Среди них, кроме Вышинского, фигурант дела о сбитии "Боинга" над Донбассом Владимир Цемах, пророссийские боевики, пропагандисты.

Накануне, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек для обмена с РФ, из них – три женщины.

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В то же время, в Украину вернулись 35 наших граждан – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.



Моряки вернулись в Украину из российского плена / инфографика 24 канала