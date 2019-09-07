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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      У Путина прокомментировали обмен пленными с Украиной

      325 Читати новину українською
      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков / РосСМИ

      Кремль приветствует обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. Так, в РФ вернулись 35 человек, среди которых журналист Кирилл Вышинский, пророссийские пропагандисты и боевики.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обмен между сторонами состоялся успешно, пишет ТАСС.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Да, обмен состоялся. Мы поздравляем и рады, что российские граждане вернулись домой,
      - сказал спикер Путина.

      Он подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

      Кирилл Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ обвиняла его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.

      Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года. 28 августа журанлиста освободили из-под ареста под личное поручительство.

      Однако, Песков не озвучил фамилии других удерживаемых и добавил, что "списки будут позже".

      По данным украинских СМИ, Киев передал России 35 человек. Среди них, кроме Вышинского, фигурант дела о сбитии "Боинга" над Донбассом Владимир Цемах, пророссийские боевики, пропагандисты.

      Накануне, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек для обмена с РФ, из них – три женщины.

       К теме: Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

      В то же время, в Украину вернулись 35 наших граждан – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

      українські моряки повернулися з російського полону
      Моряки вернулись в Украину из российского плена / инфографика 24 канала

      Які полонені українці повернулися додому
      Какие       пленные украинцы вернулись домой / Инфографика 24 канала

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