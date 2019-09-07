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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      У Путіна прокоментували обмін полоненими з Україною

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      Пєсков прокоментував обмін полоненими
      Пєсков прокоментував обмін полоненими / РосЗМІ

      Кремль вітає обмін утримуваними особами між Росією та Україною, який відбувся 7 вересня. Так, до РФ повернулися 35 осіб, серед яких журналіст Кирило Вишинський, проросійські пропагандисти та бойовики.

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що обмін між сторонами відбувся успішно, пише ТАСС.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому,
      – сказав речник Путіна.

      Він підтвердив, що до Росії повернувся головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. 

      Кирило Вишинський  – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ звинувачувала його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді.

      Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік. 28 серпня журанліста звільнили з-під арешту під особисту поруку.

      Проте, Пєсков не озвучив прізвища інших утримуваних і додав, що "списки будуть пізніше".

      За даними українських ЗМІ, Київ передав Росії 35 осіб. Серед них, окрім Вишинського, фігурант справи про збиття "Боїнга" над Донбасом Володимир Цемах, проросійські бойовики, пропагандисти. 

      Напередодні, український президент Володимир Зеленський помилував 16 осіб для обміну з РФ, з них – три жінки.

      До теми: Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки

      Водночас, в Україну повернулися 35 наших громадян – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.

      українські моряки повернулися з російського полону
      Моряки повернулися в Україну з російського полону / інфографіка 24 каналу

      Які полонені українці повернулися додому
      Які полонені українці повернулися додому / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Новини політики Україна – Росія Українські моряки в полоні
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