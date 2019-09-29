В России ученые обсуждали с дочкой Путина эксперимент с ДНК, – СМИ

В России представители здравоохранения тайно встречались с ведущими российскими генетиками. Среди первых была и старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова.

На встрече обсуждали планы молекулярного биолога Дениса Ребрикова провести эксперимент по редактированию ДНК, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Знайте больше: Путину убить несколько тысяч людей вообще ничего не стоит, – Яковина

Издание отмечает, что Воронцова – кандидат медицинских наук в области детской эндокринологии. Дочь Путина становится все более влиятельной в вопросах биоэтики.

Встреча состоялась на юге Москвы – это все, что пока удалось выяснить. Случилось это через шесть недель после того, как журнал Nature в публикации за 11 июня раскритиковал эксперимент Ребрикова и призвал остановить его.

Ученые думают ,что "только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию".

Беседа длилась три часа, ученые представляли аргументы. Впоследствии сторонники Ребрикова отметили, что для них встреча была оптимистичной. По их словам, Воронцова была нейтральнОЙ, но согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен. Однако редактирование ДНК должно строго контролировать государство.

Присутствующий во время дискуссии чиновник заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать только Путин – последствия слишком серьезные. Наконец, в последние годы Путин давал понять, что ждет роста влияния генной инженерии на общество, пишет Bloomberg.

На запросы о комментариях Воронцова не отвечает. Между тем пресс-екретар президента Дмитрий Песков сказал, что редактирование ДНК – не "президентский вопрос".

Что этому предшествовало? Осенью 2018 года китайский биолог Цзянькуй Хе объявил о появлении на свет первых генетически модифицированных детей. Их он сделал устойчивыми к ВИЧ, а после этого мужчина исчез. Против него начали расследование.



Со своей стороны, проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и заведующий лабораторией редактирования генома Научного центра имени Кулакова Денис Ребриков заявил, что тоже планирует подобный эксперимент.