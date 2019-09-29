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      У Росії вчені обговорювали з донькою Путіна експеримент з ДНК, – ЗМІ

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      Російські вчені обговорювали з донькою Путіна експеримент з редагування ДНК
      Російські вчені обговорювали з донькою Путіна експеримент з редагування ДНК / Скріншот із відео

      У Росії представники охорони здоров’я таємно зустрічались із провідними російськими генетиками. Серед перших була і старша дочка Володимира Путіна Марія Воронцова.

      На зустрічі обговорювали плани молекулярного біолога Дениса Ребрикова провести експеримент з редагування ДНК, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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      Видання зазначає, що Воронцова – кандидат медичних наук в області дитячої ендокринології. Дочка Путіна стає все більш впливовою у питаннях біоетики.

      Зустріч відбулась на півдні Москви – це все, що наразі вдалось з’ясувати. Сталось це через шість тижнів після того, як журнал Nature в публікації від 11 червня розкритикував експеримент Ребрикова і закликав зупинити його.

      Вчені думають, що "лише Путін може вирішити, як регулювати технологію, що з'являється".

      Бесіда тривала три години, вчені представляли аргументи. Згодом прихильники Ребрикова відзначили, що для них зустріч була оптимістичною. За їхніми словами, Воронцова була нейтральна, але погодилася, що науковий прогрес не може бути зупинений. Однак редагування ДНК має строго контролювати держава.

      Присутній під час дискусії чиновник заявив, що остаточне рішення з цього питання прийматиме лише Путін – наслідки надто серйозні. Зрештою, в останні роки Путін давав зрозуміти, що чекає на зростання впливу генної інженерії на суспільство, пише Bloomberg.

      На запити про коментарі Воронцова не відповідає. Натомість прес-екретар президента Дмитро Пєсков сказав, що редагування ДНК – не "президентський питання".

      Що цьому передувало?Восени 2018 року китайський біолог Цзянькуй Хе оголосив про появу на світ перших генетично модифікованих дітей. Їх він зробив стійкими до ВІЛ, а після цього чоловік зник. Ппроти нього почали розслідування.

      Зі свого боку, проректор Російського національного дослідницького медичного університету імені Пирогова та завідувач лабораторією редагування генома Наукового центру імені Кулакова Денис Ребриков заявив, що також планує подібний експеримент.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін ДНК дослідження
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