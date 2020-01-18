12:18
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      У российского пассажирского самолета загорелся двигатель: видео с борта

      77 Читати новину українською
      Самолет загорелся прямо в аэропорту / Иллюстративное фото

      Авиасудно должно было лететь из российского Новосибирска в вьетнамский Камрань. Просто перед взлетом у него загорелся двигатель.

      Пассажиры сняли видео этого момента из салона самолета. На ролике видно, как внутри двигателя полыхает огонь. Инцидент произошел в ночь на 18 января. Об этом сообщает пресс-служба местной транспортной прокуратуры.

      Тоже в России: У российского Sukhoi Superjet во время полета отлетела обшивка двигателя: фото

      На борту лайнера находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были благополучно эвакуированы с борта.

      Загорелся двигатель самолета Airbus A320neo авиакомпании "Сибирь", который должен был совершить рейс по маршруту Новосибирск – Камрань.

      После возгорания двигателя командир пассажирского судна прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

      У российского самолета загорелся двигатель: видео

      К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Людей отправили в пункт назначения резервным самолетом.

      Смотрите также: С двигателя летели искры: в США экстренно сел пассажирский самолет видео

      Предварительная причина пожара – возгорание авиационного топлива.

      Ядерные боеголовки в мире – сколько их есть и в каких странах: инфографика
      сегодня
      2228
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости России авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украина захватила Россию
      Слава Тарощіна 133
      сегодня , 10:06 Затопление ТРЦ Ocean Plaza: кто, сколько и кому заплатит – объясняет юрист
      Ірина Поліщук 204
      17 января , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      150
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      513
      сегодня , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 131
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук