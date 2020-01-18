У российского пассажирского самолета загорелся двигатель: видео с борта
Авиасудно должно было лететь из российского Новосибирска в вьетнамский Камрань. Просто перед взлетом у него загорелся двигатель.
Пассажиры сняли видео этого момента из салона самолета. На ролике видно, как внутри двигателя полыхает огонь. Инцидент произошел в ночь на 18 января. Об этом сообщает пресс-служба местной транспортной прокуратуры.
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На борту лайнера находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были благополучно эвакуированы с борта.
Загорелся двигатель самолета Airbus A320neo авиакомпании "Сибирь", который должен был совершить рейс по маршруту Новосибирск – Камрань.
После возгорания двигателя командир пассажирского судна прервал взлет и запустил систему пожаротушения.
У российского самолета загорелся двигатель: видео
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Людей отправили в пункт назначения резервным самолетом.
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Предварительная причина пожара – возгорание авиационного топлива.