У российского пассажирского самолета загорелся двигатель: видео с борта

Авиасудно должно было лететь из российского Новосибирска в вьетнамский Камрань. Просто перед взлетом у него загорелся двигатель.

Пассажиры сняли видео этого момента из салона самолета. На ролике видно, как внутри двигателя полыхает огонь. Инцидент произошел в ночь на 18 января. Об этом сообщает пресс-служба местной транспортной прокуратуры.

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На борту лайнера находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были благополучно эвакуированы с борта.

Загорелся двигатель самолета Airbus A320neo авиакомпании "Сибирь", который должен был совершить рейс по маршруту Новосибирск – Камрань.

После возгорания двигателя командир пассажирского судна прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

У российского самолета загорелся двигатель: видео

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF — Альбац Манделаки (@albatsmandel) January 18, 2020

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Людей отправили в пункт назначения резервным самолетом.

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Предварительная причина пожара – возгорание авиационного топлива.