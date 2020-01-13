У российского Sukhoi Superjet во время полета отлетела обшивка двигателя: фото
Прямо в воздухе у российского самолета Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" отлетела обшивка двигателя. Самолет выполнял рейс из Москвы в Ставрополь.
Из-за этой технической проблемы самолет через некоторое время после вылета вернулся в аэропорт "Шереметьево". Соответствующие фотографии разместил российский телеграмм-канал Baza.
Смотрите также: На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти 2 пассажиров: детали
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту в этот момент находился 61 человек, среди них – 55 пассажиров и 6 членов экипажа.
Рейс в Ставрополь смогли осуществить лишь через 4 часа.
Российский самолет Sukhoi Superjet часто имеет технические неисправности и попадает в аварийные ситуации.
Аварии с российским самолетом Sukhoi Superjet 100: перечень
- Ноябрь 2019 года: у пассажирского самолета SuperJet 100 отказал двигатель. Случилось это 1 ноября, когда судно пролетало над российским городом Тюмень.
- Май 2019 года: самолет SSJ-100 летел из Москвы в Мурманск, но вынужден был совершить аварийную посадку. Причем при посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Тогда погиб 41 человек, а главной причиной катастрофы назвали ошибку пилотов. Командира экипажа Дениса Евдокимова обвинили в нарушении правил безопасности.
- Апрель 2019: вылет рейса Воронеж – Москва отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
- Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, ибо треснуло лобовое стекло.
- Февраль 2019: Superjet совершал рейс из Тюмени и после приземления в московском "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
- Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево", потому что сработал датчик невыпуска стойки шасси.
- Октябрь 2018: самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
- Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
- Июнь 2018: Superjet направлялся из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула, сработала пожарная сигнализация на борту.