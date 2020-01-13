У российского Sukhoi Superjet во время полета отлетела обшивка двигателя: фото

Прямо в воздухе у российского самолета Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" отлетела обшивка двигателя. Самолет выполнял рейс из Москвы в Ставрополь.

Из-за этой технической проблемы самолет через некоторое время после вылета вернулся в аэропорт "Шереметьево". Соответствующие фотографии разместил российский телеграмм-канал Baza.

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Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту в этот момент находился 61 человек, среди них – 55 пассажиров и 6 членов экипажа.

Рейс в Ставрополь смогли осуществить лишь через 4 часа.

Российский самолет Sukhoi Superjet часто имеет технические неисправности и попадает в аварийные ситуации.

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