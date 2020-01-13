У російського Sukhoi Superjet під час польоту відлетіла обшивка двигуна: фото

Прямо у повітрі у російського літака Sukhoi Superjet компанії "Аерофлот" відлетіла обшивка двигуна. Авіасудно виконувало рейс із Москви до Ставрополя.

Через цю технічну проблему літак через деякий час після вильоту повернувся в аеропорт "Шереметьєво". Відповідні світлини розмістив російський телеграм-канал Baza.

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Посадка пройшла у штатному режимі, ніхто не постраждав. На борту в цей момент перебувала 61 людина, серед них – 55 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Рейс до Ставрополя змогли здійснити лише через 4 години.

Російський літак Sukhoi Superjet часто має технічні несправності та потрапляє в аварійні ситуації.

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