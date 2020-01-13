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      У російського Sukhoi Superjet під час польоту відлетіла обшивка двигуна: фото

      559 Читать новость на русском
      Літак Sukhoi Superjet / militaryarms.ru

      Прямо у повітрі у російського літака Sukhoi Superjet компанії "Аерофлот" відлетіла обшивка двигуна. Авіасудно виконувало рейс із Москви до Ставрополя.

      Через цю технічну проблему літак через деякий час після вильоту повернувся в аеропорт "Шереметьєво". Відповідні світлини розмістив російський телеграм-канал Baza.

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      Посадка пройшла у штатному режимі, ніхто не постраждав. На борту в цей момент перебувала 61 людина, серед них – 55 пасажирів і 6 членів екіпажу.

      Рейс до Ставрополя змогли здійснити лише через 4 години.

      Російський літак Sukhoi Superjet часто має технічні несправності та потрапляє в аварійні ситуації.

      Аварії з російським літаком Sukhoi Superjet 100: перелік

      • Листопад 2019 року: у пасажирського літака SuperJet 100 відмовив двигун. Трапилося це 1 листопада, коли судно пролітало над російським містом Тюмень.
      • Травень 2019 року: літак SSJ-100 летів з Москви до Мурманська, але змушений був здійснити аварійну посадку. Причому під час посадки він вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся. Тоді загинули 41 людина, а головною причиною катастрофи назвали помилку пілотів. Командира екіпажу Дениса Євдокімова звинуватили в порушенні правил безпеки.
      • Квітень 2019: виліт рейсу Воронеж – Москва відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: Superjet здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в московському "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво", бо спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак Sukhoi Superjet 100 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet прямував з Іркутська до Санкт-Петербурга та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула, спрацювала пожежна сигналізація на борту.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії авіація Надзвичайні ситуації
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