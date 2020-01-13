На Шрі-Ланці літак екстренно посадили через смерть 2 пасажирів: деталі

Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив 13 січня вимушену посадку в міжнародному аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке. На його борту стало погано двом пасажирам, згодом вони померли.

Літак летів за маршрутом Джидди (Саудівська Аравія) в аеропорт Сурабая на острові Ява (Індонезія), повідомляє видання ColomboPage.

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Проте лайнер екстренно сів в аеропорту Бандаранаайк близько 3 години ночі за місцевим часом.

Коли літак приземлився, двоє громадян Індонезії – жінка і чоловік – вже були мертві. За попередніми даними, їм стало погано під час польоту. Точна причина смерті людей наразі невідома.

Літак Thai Airways, що летів на острів Ява, екстренно сів на Шрі-Ланці: карта

До слова, авіакомпанія Thai Airways припинила польоти до столиці Філіппін Маніли через виверження вулкану Таал.

Що відомо про Thai Airways? Національний авіаперевізник Таїланду. Компанія відома тим, що виконує одні з найдовших безпосадкових пасажирських авіарейсів, зокрема Бангкок – Лос-Анджелес.