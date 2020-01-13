11:15
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      На Шрі-Ланці літак екстренно посадили через смерть 2 пасажирів: деталі

      616 Читать новость на русском
      НА Шрі-Ланці екстренно сів літак Thai Airways / thaiairways.com

      Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив 13 січня вимушену посадку в міжнародному аеропорту Шрі-Ланки Бандаранаїке. На його борту стало погано двом пасажирам, згодом вони померли.

      Літак летів за маршрутом Джидди (Саудівська Аравія) в аеропорт Сурабая на острові Ява (Індонезія), повідомляє видання ColomboPage

      Читайте також: В Індії літак здійснив екстрену посадку, бо пасажирка погрожувала його підірвати

      Проте лайнер екстренно сів в аеропорту Бандаранаайк близько 3 години ночі за місцевим часом.

      Коли літак приземлився, двоє громадян Індонезії – жінка і чоловік – вже були мертві. За попередніми даними, їм стало погано під час польоту. Точна причина смерті людей наразі невідома.

      Літак Thai Airways, що летів на острів Ява, екстренно сів на Шрі-Ланці: карта

      До слова, авіакомпанія Thai Airways припинила польоти до столиці Філіппін Маніли через виверження вулкану Таал.

      Що відомо про Thai Airways? Національний авіаперевізник Таїланду. Компанія відома тим, що виконує одні з найдовших безпосадкових пасажирських авіарейсів, зокрема Бангкок – Лос-Анджелес.

       

      Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою
      сьогодні
      11195
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України авіація Жертви Індонезія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 2312
      сьогодні , 07:01 Чому дорожчають сигарети і скільки вони коштуватимуть в новому році
      Ірина Поліщук 4392
      сьогодні , 00:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 10881
      12 січня , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 1238
      12 січня , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 2087
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук