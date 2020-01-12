В Індії літак здійснив екстрену посадку, бо пасажирка погрожувала його підірвати

В Індії літак авіакомпанії Air Asia, який здійснював рейс з Калькутти до Мумбаї, був змушений здійснити аварійну посадку. Все через пасажирку, яка погрожувала його підірвати.

Після погроз літак був змушений повернутися в аеропорт Калькутти, повідомляє Hindustan Times.

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Вже через 40 хвилин після вильоту 25-річна пасажирка передала екіпажу записку, у якій мовилося, що до її тіла прив'язана вибухівка, яку та може підірвати у будь-який момент.

Після цього пілот літака вирішив повернутися назад в аеропорт вильоту. Після приземлення літак доставили в ізолятор, де і провели обшук. Втім жодної вибухівки не було виявлено.

Одразу після прильоту пасажирку заарештувала поліція. Правоохоронці з'ясовують мотиви дівчини.

Що відомо про авіакомпанію Air Asia?Air Asia – малайзійська бюджетна авіакомпанія, яка здійснює місцеві і міжнародні перельоти за більш ніж 400 напрямами в 25 країнах.



Авіакомпанія багаторазово визнавалася найкращим бюджетним перевізником у світі, а у 2010 році вартість її перевезень становила всього 3 з половиною центи за один кілометр.