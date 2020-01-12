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      В Индии самолет совершил экстренную посадку, поскольку пассажир угрожал его взорвать

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      Самолет Air Asia был вынужден вернуться в аэропорт из-за пассажирки, которая угрожала его взорвать / dailybit.io

      В Индии самолет авиакомпании Air Asia, который совершал рейс из Калькутты в Мумбаи, был вынужден совершить аварийную посадку. Все из-за пассажирки, которая угрожала его взорвать.

      После угроз самолет был вынужден вернуться в аэропорт Калькутты, сообщает Hindustan Times.

      Интересно: Ernest Airlines прекратил полеты раньше, чем было заявлено: позиция авиакомпании

      Уже через 40 минут после вылета 25-летняя пассажирка передала экипажу записку, в которой говорилось, что к ее телу привязана взрывчатка, которую та может подорвать в любой момент.

      После этого пилот самолета решил вернуться обратно в аэропорт вылета. После приземления самолет доставили в изолятор, где и провели обыск. Впрочем, никакой взрывчатки не было обнаружено.

      Сразу после прилета пассажирку арестовала полиция. Правоохранители выясняют мотивы девушки.

      Что известно об авиакомпании Air Asia?
      Air Asia – малазийская бюджетная авиакомпания, осуществляющая местные и международные перелеты по более чем 400 направлениям в 25 странах.

      Авиакомпания многократно признавалась лучшим бюджетным перевозчиком в мире, а в 2010 году стоимость ее перевозок составляла всего 3 с половиной цента за один километр.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Фейковые заминирования Индия авиация
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