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      На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти 2 пассажиров: детали

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      На Шри-Ланке экстренно сел самолет Thai Airways / thaiairways.com

      Самолет авиакомпании Thai Airways совершил 13 января вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. На его борту стало плохо двум пассажирам, впоследствии они умерли.

      Самолет летел по маршруту Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт Сурабая на острове Ява (Индонезия), сообщает издание ColomboPage

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      Однако лайнер экстренно сел в аэропорту Бандаранайке около 3 часов ночи по местному времени.

      Когда самолет приземлился, двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы. По предварительным данным, им стало плохо во время полета. Точная причина смерти людей пока неизвестна.

      Самолет Thai Airways, летевший на остров Ява, экстренно сел на Шри-Ланке: карта

      К слову, авиакомпания Thai Airways прекратила полеты в столицу Филиппин Манилу из-за извержения вулкана Таал.

      Что известно о Thai Airways?
      Национальный авиаперевозчик Таиланда. Компания известна тем, что выполняет одни из длиннейших беспосадочных пассажирских авиарейсов, в частности Бангкок – Лос-Анджелес.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины авиация Индонезия Жертвы
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