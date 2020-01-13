На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти 2 пассажиров: детали

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил 13 января вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. На его борту стало плохо двум пассажирам, впоследствии они умерли.

Самолет летел по маршруту Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт Сурабая на острове Ява (Индонезия), сообщает издание ColomboPage.

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Однако лайнер экстренно сел в аэропорту Бандаранайке около 3 часов ночи по местному времени.

Когда самолет приземлился, двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы. По предварительным данным, им стало плохо во время полета. Точная причина смерти людей пока неизвестна.

Самолет Thai Airways, летевший на остров Ява, экстренно сел на Шри-Ланке: карта

К слову, авиакомпания Thai Airways прекратила полеты в столицу Филиппин Манилу из-за извержения вулкана Таал.

Что известно о Thai Airways?

Национальный авиаперевозчик Таиланда. Компания известна тем, что выполняет одни из длиннейших беспосадочных пассажирских авиарейсов, в частности Бангкок – Лос-Анджелес.